Manisa’da papatya hasadı başladı! Günlük kazançları 600 TL
Manisa’da kadınlar papatyalardan ek gelir elde ediyor. Papatyaları toplayıp kuruttuktan sonra satan kadınlar, çiçeklerin kilosunu 60 liradan satıyor.
Manisa'nın Demirci ilçesinde kırlardan topladıkları papatyaları kurutarak satan kadınlar, ek gelir elde etme imkanı buluyor.
Kışlak, Yavaşlar, İmceler, Danışmentler, Gürçeşme, Elek, Esenyurt, Ulacık ve Rahmanlar mahallelerindeki kadınlar, sabah ve akşam saatlerinde yaylalara giderek doğada yetişen papatyaları topluyor.
TERASLARDA KURUTULUYOR
Çocukların da katıldığı papatya kesiminde çiçekler, gelecek yıl da aynı yerde yetişmeleri için köklerinden alınmıyor.
Kırdan toplandıktan sonra çuvallara doldurularak evlere getirilen papatyalar, teras ve balkonlara serilerek kurutuluyor.
İlçeye gelen tüccarlara kilogramı 60 liradan satılan papatyalar, özellikle çay için aktarlara gönderiliyor.
GÜNDE SADECE 1 LEĞEN
Kışlak Mahalle Muhtarı Mahmut Özcan, yaptığı açıklamada, papatyanın bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu, geçen yıl 40 liradan satılan kuru papatyada fiyatın bu yıl 60 liraya yükseldiğini ifade etti.
Papatya toplayan kadınlardan Asya Erdem ise bu işi yıllardır yaptıklarını dile getirerek, "Günde 1 leğen topluyoruz. Kurutulmuş 1 çuval papatya 8 ila 10 kilogram ağırlığında oluyor. Makasla kesiyoruz papatyalarımızı. Gelecek yıl da tohumu kalsın diye kökünden ayırmıyoruz." diye konuştu.
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