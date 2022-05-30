Manisa’da papatya hasadı başladı! Günlük kazançları 600 TL

Papatya toplayan kadınlardan Asya Erdem ise bu işi yıllardır yaptıklarını dile getirerek, "Günde 1 leğen topluyoruz. Kurutulmuş 1 çuval papatya 8 ila 10 kilogram ağırlığında oluyor. Makasla kesiyoruz papatyalarımızı. Gelecek yıl da tohumu kalsın diye kökünden ayırmıyoruz." diye konuştu.

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