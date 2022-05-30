Elazığ’da vahşet! Bıçaklayıp parçalara ayırmışlar

PARÇA PARÇA KESİP GÖMDÜLER

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra dosyanın ilk duruşması da geçtiğimiz günlerde görülmüştü. Davada maktul Ruhi Canpolat'ın öldürülmesiyle ilgili adli tıp raporu da olayın dehşetini gözler önüne serdi. Raporda Canpolat'ın önce bıçak darbeleriyle vurulduğu ardından vücudunun parça parça kesilip toprağa gömüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, sanıkların ifadeleri doğrultusunda polis ekiplerince yapılan kazıda Ruhi Canpolat'ın kemiklerine ulaşılmış, ulaşılan kemikler arasında ayak bilekleri ile ayaklarının olmadığı ortaya çıktı.

Ruhi Canpolat'ın iki oğlunun avukatı Aziz Dinç de sanık Azime Ş.'nin kendisine tecavüz edildiği ifadelerinin somut delile desteklenmediğini ve bu konuda yargılamanın hala devam ettiğini söyledi.