26 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Isparta'daki elektrik kesintisi için rekor ceza

Son dakika: Isparta'daki elektrik kesintisi için rekor ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Isparta’daki elektrik kesintisi için rekor ceza

Son dakika haberine göre: EPDK, Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası verdi. Tutar, tüketicilere ödenecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA