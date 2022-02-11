11 Şubat 2022, Cuma
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Isparta'da elektrik faturası ödemelerine ek süre verildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Isparta’da elektrik faturası ödemelerine ek süre verildi

CK Enerji Akdeniz Elektrik, 3 Şubat Perşembe gününden itibaren Isparta’da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve enerji nakil hatlarının hasar görmesi kaynaklı oluşan arızalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Kamu ve özel sektörün yoğun mücadelesi ile tamamen giderilmiştir. Bu süreçte bölgenin görevli tedarik şirketi olarak hizmet verdiğimiz Isparta’da meskenler için son ödeme tarihi 3 Şubat ile 02 Mart tarihleri arasında olan elektrik faturalarına son ödeme tarihinden itibaren 30 gün ilave süre verilmesine karar verilmiştir” denildi.

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