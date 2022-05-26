Beyazıt’taki çatışmada yaralanan Kamran Dadaşzade’den acı haber geldi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

"TANINAN VE ARANAN BİR YÜZDÜ"

Kamran Dadashzade'nin arkadaşı Ayhan Ünlü , "Çok kaliteli, çok düzgün bir insandı. Benim iki tane oyunumun yönetmenliğini yaptı. Azerbaycan'la ilgili iki tiyatro oyunu yaptık. Türkiye'de dizi ve sinemalarda rol aldı. Azerbaycanlı olduğu için tanınan ve aranan bir yüzdü. Ölümü bizi çok derinden sarstı. O gün elektrik tesisat işi yapıyordu o gün elinde çantayla işe gidiyordu. Çatışma sırasında iki grubun arasında kalıyor. Mermi kafasına isabet ediyor. Dünde vefat etti. Güvenlik zafiyeti vardı" diye konuştu.