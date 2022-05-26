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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı

iyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine 3 aile daha dahil oldu. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 997'nci gününde sürüyor.

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