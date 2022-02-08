Son dakika: Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisi ile ilgili açıklama
Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışı nedeniyle Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "Sadece 7 köyde elektrik kesintisi söz konusu." dedi. "10 yıllık olağan arıza sadece 1 günde oluştu" diyen Dönmez, elektrik faturalarının tahsilatının bir ay süreyle erteleneceğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:
10 YILLIK ARIZA 1 GÜNDE OLUŞTU
Her gün il, ilçe ve köylerden başlamak suretiyle bu arızalar enerjilendirildi. Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekelerimizi enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Şu anda sadece 7 köyümüzde bir sıkıntı söz konusu orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 10 yıllık olağan arıza sadece 1 günde oluştu
13 ilden buraya bakım onarım ekibi intikal ettirdik. Şu anda 653 çalışan teknik personelimiz var. Saha bu mücadeleyi sürdüren personel sayımız binin üzerinde. Isparta'da yılda ortalama meydana gelen hasar arıza meydana gelen sayısı bin 100.
FATURALAR BİR AY ERTELENDİ
Ekiplerimiz canını dişine takarak bu mücadeleyi sürdürdüler. Buradan bir hususu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum 3 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlarımızın elektrik faturaları okunmadı. Faturaların tahsilatı da 1 ay süre ile erteliyoruz.
TELAFİ ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLAYACAĞIZ
En kısa süre içerisinde burada telafi çalışmalarımıza başlayacağız. Bazı sosyal medyada, gazete ve TV'lerde çıkan Haber ve yorumları da gördük. Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Devletimiz olayın ilk gününden itibaren yörede vatandaşımız ile birlikte omuz omuza çalıştı.
Bütün bu yaşananlara rağmen Isparta halkının bize vermiş olduğu hoşgörü ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bu vesile ile günlerdir sahada çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakinen takip etti. Desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı iletiyorum. Allah beterinden korusun diyorum. Sağ olun var olun. Büyük geçmiş olsun.
3 BİN 200 SOKAK VE CADDE AÇILDI
Belediye Başkanı Başdeğirmen ise perşembe günü 10 saati aşkın kar yağışı sonrası şehirde önemli miktarda kar birikintisi oluştuğunu belirterek, "3 bin 200 yol ve caddemizi açmak için anında müdahaleye başladık. Tabi aynı gün bitmesi mümkün değildi, 2 gün içerisinde tüm sokak ve caddelerimizi ulaşıma açtık. Su konusunda sıkıntımız olmadı. Elektrikler kesik olmasına rağmen jeneratörlerle su pompalarımızı çalıştırdık, su verdik. Belediyenin asli hizmetlerinden olan yol açımı ve suyun evlere ulaşımı sağlandı. Hiçbir sorun olmadı" dedi.
5 METREYİ BULAN KAR YIĞINI TEMİZLENİYOR
Yol kenarlarında 5 metreyi bulan kar yığınları oluştuğunu, toplamak için çalıştıklarını anlatan Başdeğirmen, "Büyük bölümünü hallettik, az bir şey kaldı. İnşallah bugün de geri kalanını tamamlayıp, sorunsuz hale getireceğiz. Elektrikler kesildiğinde jeneratörlere genellikle köylerde ihtiyaç oldu. Köylere elektrik için 60'a yakın jeneratör verildi. Eksik kalan yerlere de jeneratörler veriliyor. Merkezde hiçbir sorunumuz kalmadı, 44 mahallemizin tamamına enerji verildi. Mahalle aralarındaki tel kopmaları tamir edildi. Merkezde hiçbir sorun kalmadı ama köylerimizde elektrik şirketi çalışıyor" diye konuştu.
'YENİDEN KAR GELİYOR, 7-8 SAAT SÜRECEK'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve bakan yardımcılarının 5'inci gün itibarıyla Isparta'da olduklarını anlatan Başdeğirmen, "İnşallah bugün itibarıyla havada güzel lodos esiyor, kar erimeye başladı ama Meteoroloji'nin verdiği bilgiye göre bu gece sabaha karşı başlayacak kar yağışı 7-8 saat sürecek. Yeniden kar geliyor, 10-20 santim olacağı tahmin ediliyor" dedi.
Bir mahallede pazar yerinin yıkıldığını, Halıkent pazar yerinin de hasar gördüğünü ve yıkılması gerektiğinin, hasar tespit çalışmaları sonucu bildirildiğini belirten Başkan Başdeğirmen, elektrik hatları ve kesintilerle ilgili eleştiriler üzerine de "Vatandaşlarımız açısından aslında eleştiri değil, ulaşabildikleri tek yer bizdik çünkü bizden sürekli destek istediler. Eleştiriyi yapanların amaçları ise farklıydı, biz elektrikle ilgili bir kuruluş değiliz. Özel şirketlerin takip ettiği bir işlem bu. Çok büyük bir afetti, gerçekten çok büyük bir yağıştı. 20 yılın üzerinde böyle bir şey görmedik ama çok şükür bir ölüm, yaralanma olayımız olmadı. Herhangi bir vatandaşımızın enerji kesintisi dışında kazalı, hastalıklı bir durum yaşanmadı" diye konuştu.
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