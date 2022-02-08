Son dakika: Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den Isparta’daki elektrik kesintisi ile ilgili açıklama

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

10 YILLIK ARIZA 1 GÜNDE OLUŞTU

Her gün il, ilçe ve köylerden başlamak suretiyle bu arızalar enerjilendirildi. Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekelerimizi enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Şu anda sadece 7 köyümüzde bir sıkıntı söz konusu orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 10 yıllık olağan arıza sadece 1 günde oluştu

13 ilden buraya bakım onarım ekibi intikal ettirdik. Şu anda 653 çalışan teknik personelimiz var. Saha bu mücadeleyi sürdüren personel sayımız binin üzerinde. Isparta'da yılda ortalama meydana gelen hasar arıza meydana gelen sayısı bin 100.

FATURALAR BİR AY ERTELENDİ

Ekiplerimiz canını dişine takarak bu mücadeleyi sürdürdüler. Buradan bir hususu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum 3 Şubat tarihinden itibaren vatandaşlarımızın elektrik faturaları okunmadı. Faturaların tahsilatı da 1 ay süre ile erteliyoruz.