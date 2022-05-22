Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Son firari Serkan Sakman yakalandı

Ancak Malgaz, daireyi satın almak isteyen Ohannes Çatak'a 1 milyon 650 bin TL fiyat verdi. Ohannes Çatak daireyi aldıktan sonra Suphi Malgaz'a 170 bin lira satış komisyonu verdi. Sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan, Kapalı Çarşı'da karşılaştıkları Ohannes Çatak'ın daireyi 1 milyon 650 bin TL'ye satın aldığını öğrendi.

Kerem Öztürk, Suphi Malgaz'ı arayarak, satış komisyonu olarak aldığı 170 bin TL'den haberdar olmadığını söyledi. Suphi Malgaz'ın önce bu parayı aldığını inkar etti. Gökhan Karakan bunun üzerine 'Bizim aradaki 170 bin liradan haberimiz yok, alıcı yanımızda, ondan öğrendik. Bu parayı bize ödemen gerekiyor' dedi.