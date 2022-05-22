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Antalya’da köpek kulübesinde uyuşturucu ele geçirildi!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.05.2022
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Antalya’da köpek kulübesinde uyuşturucu ele geçirildi!

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Habibler Mahallesi’nde emniyet güçlerine F.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiğine yönelik ihbar yapıldı. Bunun üzerine 21 Mayıs Cumartesi günü harekete geçen, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT timleri ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri F.K.’nın evinde ve bahçedeki köpek kulübesinde arama yaptı.

Antalya Kepez'de ekiplerin ihbar üzerine bir eve gerçekleştirdiği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, ateşli silah ve döner bıçağı ele geçirildi.

8 KİŞİ YAKALANDI 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda 68 bin 510 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para da bulunurken, olay anında uyuşturucu madde almak isteyen 4 kişi ile birlikte toplamda 8 kişi yakalandı. Yakalanan 8 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

KÖPEK KULÜBESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

F.K.'nın ikametinde ve bahçedeki köpek kulübesinde yapılan aramada; 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 6 paket toplam 26 gram eroin uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63 bin 110 TL, 265 dolar ve 70 euro olmak üzere toplam 68 bin 510 TL, 16 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet döner bıçağı ele geçirildi.

UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN EVE GELDİLER POLİSLERE YAKALANDILAR

4 şahsın uyuşturucu madde almak için eve girdikleri tespit edilerek uyuşturucu madde ticareti yapıldığı anda evde bulunan 4 kişi ile birlikte toplam 8 şüpheli olay yerinde yakalandı.

Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda yakalanan 4 şüpheli "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

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