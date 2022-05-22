Antalya’da köpek kulübesinde uyuşturucu ele geçirildi!

KÖPEK KULÜBESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

F.K.'nın ikametinde ve bahçedeki köpek kulübesinde yapılan aramada; 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 6 paket toplam 26 gram eroin uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63 bin 110 TL, 265 dolar ve 70 euro olmak üzere toplam 68 bin 510 TL, 16 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet döner bıçağı ele geçirildi.