Ece Erken’in Şafak Mahmutyazıcıoğlu isyanı: Kara para mı akladı?

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmuzyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında kendi restoranında cinayete kurban gitmişti. İddianamede bulunan ayrıntılara tepki gösteren Erken katıldığı canlı yayında yeni açıklamalar yaptı. Mahmutyazıcıoğlu'nun 23 milyonluk borcu için kendisine haciz gönderildiğini söyleyen Erken, "Benim kocam yanlış yaptıysa onu da bilmek istiyorum. Ne yaptı kara para mı akladı?" diyerek isyan etti. İşte açıklamaları...