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Ece Erken’in Şafak Mahmutyazıcıoğlu isyanı: Kara para mı akladı?

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmuzyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında kendi restoranında cinayete kurban gitmişti. İddianamede bulunan ayrıntılara tepki gösteren Erken katıldığı canlı yayında yeni açıklamalar yaptı. Mahmutyazıcıoğlu'nun 23 milyonluk borcu için kendisine haciz gönderildiğini söyleyen Erken, "Benim kocam yanlış yaptıysa onu da bilmek istiyorum. Ne yaptı kara para mı akladı?" diyerek isyan etti. İşte açıklamaları...

Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:23
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Ece Erken’in Şafak Mahmutyazıcıoğlu isyanı: Kara para mı akladı?

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

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Ece Erken’in Şafak Mahmutyazıcıoğlu isyanı: Kara para mı akladı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, Sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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Ece Erken’in Şafak Mahmutyazıcıoğlu isyanı: Kara para mı akladı?

'O ABİ KİM ?'

Ünlü sunucu Ece Erken, Instagram hesabından bir paylaşım yapmıştı. İddianamedeki ayrıntıları büyük tepki gösterdi: "Şafak özür dileyecek diyor ya abi kim? Şafak'a kim özür diletecekti?"

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Ece Erken’in Şafak Mahmutyazıcıoğlu isyanı: Kara para mı akladı?

Ünlü sunucu Ece Erken bir canlı yayına katıldı. Yeni açıklamalar yaptı.

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Ece Erken’in Şafak Mahmutyazıcıoğlu isyanı: Kara para mı akladı?

Ünlü sunucu şu ifadeleri kullandı:

"Benim kocam yanlış yaptıysa onu da bilmek istiyorum. Ne yaptı kara para mı akladı? 23 milyon borcu için bana haciz yolladılar."