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İETT otobüs şoförü bir anda kontak kapattı! 'Psikolojim bozuldu, ilerleyemeyeceğim'

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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İETT otobüs şoförü bir anda kontak kapattı! ’Psikolojim bozuldu, ilerleyemeyeceğim’

İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek bir anda otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi. Otobüsteki yolcular duruma tepki gösterirken, şoför, "Elim, ayağım titriyor. Ben bu şekilde gitmiyorum" dedi.

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