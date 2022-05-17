Kars’ta iki kardeşin feci ölümü! Sokak ortasında kurşuna dizdi

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI AMA…

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Otu kardeşlere dakikalarca kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

FEVZİ KOÇ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Fevzi Koç gözaltına alınırken, Otu kardeşlerin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.