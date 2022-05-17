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Kars’ta iki kardeşin feci ölümü! Sokak ortasında kurşuna dizdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Kars’ta iki kardeşin feci ölümü! Sokak ortasında kurşuna dizdi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan Fevzi Koç, Uğur Otu ve Burhan Otu arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Fevzi Koç, Otu kardeşlere art arda ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle yere yığılan kardeşler, tüm çabalara rağmen hayatlarını kaybetti.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Aslanoğlu köyünde ikamet eden Fevzi Koç, daha önce aralarında husumet başlayan Uğur Otu ve Burhan Otu ile sabah saat 10.00 sularında İlçe Tarım Müdürlüğü önünde karşılaşınca taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmanın şiddeti bir anda tansiyonu arttırdı.

İKİ KARDEŞ YERE YIĞILDI

Fevzi Koç, kavgada gerilimin tırmanmasıyla belindeki silahı çıkartıp kardeşlere ateş etti. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla Otu kardeşler o anda yere yığıldı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI AMA…

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Otu kardeşlere dakikalarca kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

FEVZİ KOÇ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Fevzi Koç gözaltına alınırken, Otu kardeşlerin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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