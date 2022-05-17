Kars’ta iki kardeşin feci ölümü! Sokak ortasında kurşuna dizdi
YAŞAM DHA
Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan Fevzi Koç, Uğur Otu ve Burhan Otu arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Fevzi Koç, Otu kardeşlere art arda ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle yere yığılan kardeşler, tüm çabalara rağmen hayatlarını kaybetti.
İKİ KARDEŞ YERE YIĞILDI
Fevzi Koç, kavgada gerilimin tırmanmasıyla belindeki silahı çıkartıp kardeşlere ateş etti. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla Otu kardeşler o anda yere yığıldı.
DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI AMA…
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Otu kardeşlere dakikalarca kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
FEVZİ KOÇ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından Fevzi Koç gözaltına alınırken, Otu kardeşlerin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs'ta kapalı mı?
- Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022 ikinci merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Hangi burçta görülüyor?
- Çaya zam geldi mi? 2022 çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Çaykur Tiryaki, Rize Turist, Filiz, Altınbaş çay fiyat listesi
- DSİ personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Devlet Su İşleri 3.231 personel alımı başvuru ne zaman, şartlar nelerdir?
- YKS yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- 19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar
- BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2022 BİLSEM bireysel sınav ne zaman?
- Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?
- 13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...
- Son dakika: Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
- Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu?
- Metrelerce havaya uçarak yere düştü! Feci kaza kamerada!