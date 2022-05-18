Yeşilay sempozyumuna katılan Emine Erdoğan'dan madde bağımlılığına uyarı
Yeşilay'ın sempozyuma katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, her geçen gün çeşitlenen ve şekil değiştiren bağımlılıkla mücadelede uzatılan yardım eli. Bağımlılıkların özellikle de gençlerimizin iç dünyasındaki renkleri soldurmamasını diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sempozyumu"na katıldı.
Emine Erdoğan, programın ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından üzerinden açıklamalarda bulundu.
BAĞIMLILAĞA UZANAN YARDIM ELİ
Emine Erdoğan, şunları yazdı: "İnsan onurunu gözeterek takdire şayan işler başaran Yeşilay'ın YEDAM Sempozyumu'na katılmaktan mutluluk duydum. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, her geçen gün çeşitlenen ve şekil değiştiren bağımlılıkla mücadelede uzatılan yardım eli."
SOSYAL VE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR
"Merkezlerde bağımlı bireylere alanında uzmanlar tarafından hem sosyal hem psikolojik her türlü destek veriliyor. Bağımlılıkların özellikle de gençlerimizin iç dünyasındaki renkleri soldurmamasını diliyorum. Sempozyumda emeği geçen herkese tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum."
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