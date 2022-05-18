Yeşilay sempozyumuna katılan Emine Erdoğan’dan madde bağımlılığına uyarı

BAĞIMLILAĞA UZANAN YARDIM ELİ



Emine Erdoğan, şunları yazdı: "İnsan onurunu gözeterek takdire şayan işler başaran Yeşilay'ın YEDAM Sempozyumu'na katılmaktan mutluluk duydum. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, her geçen gün çeşitlenen ve şekil değiştiren bağımlılıkla mücadelede uzatılan yardım eli."



SOSYAL VE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR



"Merkezlerde bağımlı bireylere alanında uzmanlar tarafından hem sosyal hem psikolojik her türlü destek veriliyor. Bağımlılıkların özellikle de gençlerimizin iç dünyasındaki renkleri soldurmamasını diliyorum. Sempozyumda emeği geçen herkese tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum."

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