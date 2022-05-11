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İBB'nin İETT ile sınavı! Beykoz’da kaza yapan İETT otobüsünün lastiği yola savruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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İBB’nin İETT ile sınavı! Beykoz’da kaza yapan İETT otobüsünün lastiği yola savruldu

CHP'li İstanbul Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İBB'ye bağlı otobüslerin bakım sorununa çözüm bulamıyor. İçler acısı tabloya İETT, bir yenisi daha ekledi. Beykoz'da seyir halindeyken sol arka lastiği yerinden çıkan İETT otobüsündeki yolcular, yolun kenarında duran araçtan tahliye edildi. Lastiği çıkan İETT otobüsü ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavacık Mahallesi Yeni Riva Yolu'nda sefer yapan 34 CBN 045 plakalı İETT otobüsünün sol arka lastiği yerinden çıktı.

Otobüs, hasar almadan yol kenarında durdu. Bu sırada, aynı yol üzerinde otobüsün gittiği yöne seyreden iki otomobil çarpıştı.

Araçlarda hasar meydana geldi. Yolun kenarında duran İETT otobüsündeki yolcular tahliye edilirken olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

İETT otobüsünün lastiği yola savruldu İETT OTOBÜSÜNÜN LASTİĞİ YOLA SAVRULDU

Öte yandan lastiği çıkan İETT otobüsü vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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