Türkiye’yi ağlatan vahşet! 'Ölmek istemiyorum' feryadı hafızalardan silinmedi: Emine Bulut davasında karar çıktı
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2019’da Kırıkkale'de eski karısı Emine Bulut'u bıçaklayarak katleden Fedai Varan'a "kasten adam öldürme" suçundan verilen ömür boyu hapis cezasını onadı. Eski kocası tarafından boğazına aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Bulut'un, "Ölmek istemiyorum" ve 10 yaşındaki kızının "anne ölme" feryatları halen hafızalardan silinmedi. İşte eski koca vahşetinin ayrıntıları…
Emine Bulut, 18 Ağustos 2019 tarihinde Kırıkkale merkezde 10 yaşındaki ufak kızının yanında eski kocası Fedai Varan tarafından canice boğazından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.
KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
"ÖLMEK İSTEMİYORUM"
Bulut'un "Ölmek istemiyorum" ve kızının ise "anne ölme" feryadı ise, zihinlere kazınmıştı.
"TASARLAYARAK VE CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME"
Olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai Varan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan dava açmış ancak Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi Varan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.
Karara yapılan itiraz sonrasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise, yerel mahkemenin kararın hukuka uygun buldu.
MÜEBBET HAPİS CEZASI ONANDI
Kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.
CEZADA İNDİRİM YOK!
Daire heyeti, haksız tahrik ve takdir indirim yapılması talebiyle yapılan itirazları reddetti ve yerel mahkemenin hükmünü onadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?
- DGS başvuru sınav ücreti ne kadar? 2022 DGS parası nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte ödeme detayları
- Musa Askan Yamak neden öldü? Boksör Musa Askan Yamak kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve ölüm nedeni...
- Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak?
- 19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?
- 0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları
- 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE-TÜFE oranları...
- Kanlı ay tutulması neden olur, yaşanır? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor? Kırmızı ay tutulması başladı mı?
- Yakamoz s245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix ile Yakamoz s245 2. sezon olacak mı?
- Survivor 6. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler-Gönüllüler eleme adayı...
- Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü, diziden ayrılacak mı? Teşkilat Tuncer Selman diziden ayrıldı mı? Nefes kesen bölüm...