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Türkiye’yi ağlatan vahşet! 'Ölmek istemiyorum' feryadı hafızalardan silinmedi: Emine Bulut davasında karar çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Türkiye’yi ağlatan vahşet! ’Ölmek istemiyorum’ feryadı hafızalardan silinmedi: Emine Bulut davasında karar çıktı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2019’da Kırıkkale'de eski karısı Emine Bulut'u bıçaklayarak katleden Fedai Varan'a "kasten adam öldürme" suçundan verilen ömür boyu hapis cezasını onadı. Eski kocası tarafından boğazına aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Bulut'un, "Ölmek istemiyorum" ve 10 yaşındaki kızının "anne ölme" feryatları halen hafızalardan silinmedi. İşte eski koca vahşetinin ayrıntıları…

Emine Bulut, 18 Ağustos 2019 tarihinde Kırıkkale merkezde 10 yaşındaki ufak kızının yanında eski kocası Fedai Varan tarafından canice boğazından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Bulut'un "Ölmek istemiyorum" ve kızının ise "anne ölme" feryadı ise, zihinlere kazınmıştı.

"TASARLAYARAK VE CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME"

Olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai Varan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan dava açmış ancak Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi Varan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Karara yapılan itiraz sonrasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise, yerel mahkemenin kararın hukuka uygun buldu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ONANDI

Kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.

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