“1900 yılına ait” telefonun atası nostalji tutkunlarının ilgi odağı oldu





"TELEFONUN ATASI"

Telefonun çok nadir bulunan bir ürün olduğunu dile getiren Akın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu telefonu görenler şaşırıyor. Mesela biri gelir, 'bu benim babamda da vardı' der ama buna diyemez. Çünkü 1900 yılına ait bir telefon. Çok nadir, bulmak ve görmek gerçekten çok zor. Şu an teknoloji çağındayız ve herkesin cebinde telefon var. Bu ise telefonun atası ve daha ötesi de yok."