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“1900 yılına ait” telefonun atası nostalji tutkunlarının ilgi odağı oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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“1900 yılına ait” telefonun atası nostalji tutkunlarının ilgi odağı oldu

Eskişehir’de bir antikacının görücüye çıkardığı Amerika yapımı 120 senelik telefon, nostalji tutkunlarının ilgi odağı oldu. Telefonu satışa sunan antikacı, “Amerikan malı, 1900’lerden kalma bir telefon. İlk çıkan telefonlardan.” ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de antikacılık yapan 50 yaşındaki Hakan Akın, yurt dışındaki arkadaşlarının yardımıyla aldığı Amerika yapımı olduğu iddia edilen telefonu, nostalji tutkunları için antika pazarında görücüye çıkardı.

Hemen hemen 120 senelik olan ve kurulum olarak ilk icat edilen telefonla benzer mekanizmalara sahip olan ürün, görenlerin çok fazla ilgisini topladı.

Ahize sistemine sahip olan telefonun kutusunun da ahşaptan yapıldığını ifade eden antikacı Akın, kutunun birleştirilme aşamasında kırlangıç geçme olarak bilinen sistemin kullanıldığını fark ettiklerinin altını çizdi.



"1900'LERDEN KALMA BİR TELEFON"

Satın aldığı kişiden öğrendiği kadarıyla telefonun tarihinden bahseden Akın, "Amerikan malı, 1900'lerden kalma bir telefon. İlk çıkan telefonlardan. Ahizeli siteme sahip, ahşap bir telefon olarak yapılmış. Kırlangıç geçme adı verilen sistemle hazırlanmış, çok eski bir telefon. Nadir bir ürün olarak biliyor. Zaten antikanın belli bir fiyatı yoktur çünkü her zaman bulunan bir şey değil. Genelde yurt dışından daha çok ürün geliyor. Bizim kültürümüzde telefon, hesap makinesi veya mekanik malzemeler az bulunuyor. Biz Türkler olarak devamlı çiftçilik veya hayvancılık yapmışız. Bu yüzden de bizim antikalarımız az" dedi.



"TELEFONUN ATASI"

Telefonun çok nadir bulunan bir ürün olduğunu dile getiren Akın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu telefonu görenler şaşırıyor. Mesela biri gelir, 'bu benim babamda da vardı' der ama buna diyemez. Çünkü 1900 yılına ait bir telefon. Çok nadir, bulmak ve görmek gerçekten çok zor. Şu an teknoloji çağındayız ve herkesin cebinde telefon var. Bu ise telefonun atası ve daha ötesi de yok."

Telefonun atası nostalji tutkunlarının ilgisini çekti TELEFONUN ATASI NOSTALJİ TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKTİ

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