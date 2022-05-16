Adana’da tüyler ürperten vahşet! 14 yaşındaki çocuk üvey babasını sopayla öldürdü
Adana'da 14 yaşındaki O.H., 32 yaşındaki annesi Elif Cihangir’in tartışma yaşadığı 62 yaşındaki üvey babası Yücel Cihangir'i, sopayla boğazına bastırarak katletti. Elif Cihangir'in ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, anne ile oğlunu gözaltına aldı. Elif Cihangir karakoldaki ifadesinde, "Eşimle sürekli tartışıyorduk. Eve para getirmiyordu ve bizimle ilgilenmiyordu. Olay gecesi de tartışırken oğlum, Yücel’in sopayla boğazına çöktü, nefessiz kalınca öldü" dedi. Mahkeme, anne oğulun tutuklanmasına karar verdi.
Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk sahibi Elif Cihangir, 6 ay önce TIR şoförü Yücel Cihangir ile dünya evine girdi. Çift şiddetli geçimsizlik sebebiyle sık sık tartışmaya başladı. Son olarak 15 Mayıs gecesi Cihangir çifti arasında çıkan tartışma, Elif Cihangir'in önceki evliliğinden olan oğlu O.H.'nin de karışmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede evdeki sopayı alan O.H., üvey babası Yücel Cihangir'in boğazına bastırdı. Nefes alamayan üvey baba Cihangir, hareketsiz şekilde yere yığılırken, anne ile oğlu ise sopayı evin penceresinden aşağı attı. Bir süre bekleyen Elif Cihangir, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu.
ÜVEY BABA ÖLDÜ, ANNE İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yücel Cihangir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Elif Cihangir ile O.H.'y, gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda Cihangir'in boğulduğu sopa bahçede ele geçirildi. Cihangir'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"OĞLUM, SOPAYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ"
Emniyete götürülen Elif Cihangir ifadesinde, "Eşimle sürekli tartışıyorduk. Eve para getirmiyordu ve bizimle ilgilenmiyordu. Olay gecesi de tartışırken oğlum, Yücel'i sopayla boğarak öldürdü. Başta kaçmayı düşündüm ancak pişman olup, kendimi ihbar ettim" diye konuştu.
TUTUKLANDILAR
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elif Cihangir ile oğlu O.H., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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