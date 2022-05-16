Adana’da tüyler ürperten vahşet! 14 yaşındaki çocuk üvey babasını sopayla öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk sahibi Elif Cihangir, 6 ay önce TIR şoförü Yücel Cihangir ile dünya evine girdi. Çift şiddetli geçimsizlik sebebiyle sık sık tartışmaya başladı. Son olarak 15 Mayıs gecesi Cihangir çifti arasında çıkan tartışma, Elif Cihangir'in önceki evliliğinden olan oğlu O.H.'nin de karışmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede evdeki sopayı alan O.H., üvey babası Yücel Cihangir'in boğazına bastırdı. Nefes alamayan üvey baba Cihangir, hareketsiz şekilde yere yığılırken, anne ile oğlu ise sopayı evin penceresinden aşağı attı. Bir süre bekleyen Elif Cihangir, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu.