Güzelleşmek için gitti sağlığından oldu! Çilem’in estetik çilesi

Antalya'da yaşayan Çilem Kılıç, kuaför bir arkadaşının tavsiyesi ile gittiği estetik cerrah R.G.'ye, kredi çekip 75 bin TL vererek, geçen 10 Şubat'ta özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi.

Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu geçiren Kılıç'a doktoru, 'hediyem olsun diyerek' koltuk altı toparlama da yaptı. İki hafta kontrollerinde devam edilen Çilem Kılıç, anlaştıkları ameliyatların bir kısmının yapılmadığını fark edince, parasına geri istedi.

Kılıç'a, paranın 40 bin TL'sini iade eden doktor, tedavisini de yarım bıraktı. İddiaya göre tedavi yarım kalınca, Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.