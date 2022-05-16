Malatya'da korkunç olay! 15 yaşındaki genç babasını başından vurdu
Son dakika haberine göre: Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 15 yaşındaki bir genç tartıştığı babasını tabancayla başından vurarak öldürdü.
Olay, 02.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, İmbik sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Ş. (43) ile oğlu Ö.Ş. (15) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından babasına ait olduğu ileri sürülen tabancayla Ö.Ş., Mehmet Ş.'nin baş kısmana 2 el ateş etti.
Başına isabet alan Mehmet Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ö.Ş.'nin, kullandığı suç aleti ile birlikte polise teslim olduğu olayda, Mehmet Ş.'nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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