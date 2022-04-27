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Ölüme terk edilen Nisa bebek boğazları düğümlemişti! Cani annenin telefon konuşmaları ortaya çıktı

İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş vaziyette bulunduktan sonra sütannelik yapıp Nisa adını verdiği bebeği terk ettiği sebebiyle tutuklanan anne Ebru S.'nin mahkemesi yarın görülecek. Dava dosyasında ise çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Bir şahidin olay günü Ebru S. 'yi görüp nereyi aradığını sorduğunu vicdansız annenin arkadaşına ziyarete geldiğini söylediği belirtildi. Sorgusunda gözyaşı döküp pişmanlığını dile getiren annenin o gün telefonda konuştuğu kişiye kullandığı ifadeler yürek yaktı. Peki Ebru S. telefonda ne konuştu? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 27.04.2022 16:53
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Ölüme terk edilen Nisa bebek boğazları düğümlemişti! Cani annenin telefon konuşmaları ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve hızlı bir şekilde hazırladığı iddianameye göre, Ebru S., bebeğini 29 Mart tarihinde karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sarıp ve puset içinde Pendik'te bir binanın yanındaki boş araziye bıraktı.

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Ölüme terk edilen Nisa bebek boğazları düğümlemişti! Cani annenin telefon konuşmaları ortaya çıktı

TERK SUÇUNDAN 2 YIL

Vicdansız anne Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştı ve bebeği alıp almayacaklarına baktı. Bebeğe bakacak gücünün olmadığını belirten ve pişmanlığını gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. hakkında "terk" suçundan 2 seneye kadar hapis cezası dava açıldı.

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Ölüme terk edilen Nisa bebek boğazları düğümlemişti! Cani annenin telefon konuşmaları ortaya çıktı

Dava kapsamında annenin pişmanlığı ve gözyaşlarının sahte olduğu da gözler önüne serildi. Öyle ki ifadesi alınan bir tanık, olay günü 11.30 sıralarında ikametinin önünde dururken 20-22 yaşlarında bir kadının elinde bebek puseti ve valizle geldiğini belirtti.

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Ölüme terk edilen Nisa bebek boğazları düğümlemişti! Cani annenin telefon konuşmaları ortaya çıktı

"BIRAKIP GELİYORUM"

Tanık ifadesinde, "Kadına 'nereyi arıyorsun' diye sordum. 'Ben annem ve babamla Gebze'de yaşıyorum, buraya bir arkadaşıma' geldim dedi. Bu esnada telefonu çaldı ve telefondaki kişiye 'bırakıp geliyorum' dedi. Sonra da Koca Sinan istikametine yürüyerek gitti" diye konuştu ve kendisine gösterilen fotoğrafla bebeğini terk eden kadının eşleşmesini yaptı.

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Ölüme terk edilen Nisa bebek boğazları düğümlemişti! Cani annenin telefon konuşmaları ortaya çıktı

BU SAVUNMAYLA TAHLİYE İSTEDİ

Dava dosyasına avukatı da tahliye edilmesi noktasında başvuru yaparak, "Bebek, günün işlek bir saati olan öğlen 13:10 sıralarında, hava koşullarına bakıldığında ilerleyen saatler açısından bebeğin hayati durumunu ağırlaştırmayacak bir vakitte, şüpheli tarafından emzirilip, puset içerisinde, maması yanına koyularak, 4 katlı bir binanın bahçesine bırakılmıştır.