Ölüme terk edilen Nisa bebek boğazları düğümlemişti! Cani annenin telefon konuşmaları ortaya çıktı

"BIRAKIP GELİYORUM"

Tanık ifadesinde, "Kadına 'nereyi arıyorsun' diye sordum. 'Ben annem ve babamla Gebze'de yaşıyorum, buraya bir arkadaşıma' geldim dedi. Bu esnada telefonu çaldı ve telefondaki kişiye 'bırakıp geliyorum' dedi. Sonra da Koca Sinan istikametine yürüyerek gitti" diye konuştu ve kendisine gösterilen fotoğrafla bebeğini terk eden kadının eşleşmesini yaptı.