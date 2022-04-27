27 Nisan 2022, Çarşamba
Ölüme terk edilen Nisa bebek boğazları düğümlemişti! Cani annenin telefon konuşmaları ortaya çıktı
İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş vaziyette bulunduktan sonra sütannelik yapıp Nisa adını verdiği bebeği terk ettiği sebebiyle tutuklanan anne Ebru S.'nin mahkemesi yarın görülecek. Dava dosyasında ise çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Bir şahidin olay günü Ebru S. 'yi görüp nereyi aradığını sorduğunu vicdansız annenin arkadaşına ziyarete geldiğini söylediği belirtildi. Sorgusunda gözyaşı döküp pişmanlığını dile getiren annenin o gün telefonda konuştuğu kişiye kullandığı ifadeler yürek yaktı. Peki Ebru S. telefonda ne konuştu? İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 27.04.2022 16:53
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