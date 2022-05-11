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Son dakika: ABD'de yüksek enflasyon sürüyor! Nisan ayı yıllık enflasyon yüzde 8,3 oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Son dakika: ABD’de yüksek enflasyon sürüyor! Nisan ayı yıllık enflasyon yüzde 8,3 oldu

Son dakika haberi... ABD'de yüksek enflasyon sürüyor! Nisan ayı yıllı enflasyon yüzde 8,3 oldu

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