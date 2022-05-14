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Sokak köpekleri yüzünden bir ölüm daha!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Sokak köpekleri yüzünden bir ölüm daha!

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 6 Mayıs’ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçarken düşerek beyin kanaması geçiren şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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