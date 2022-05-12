Köpek saldırısında kollarını kaybetti! Hayvanın sahibine verilen ceza tepki topladı

Ancak Wynne, Waltman'ın hala birkaç ameliyat daha geçirmesi gerektiğini açıkladı. Bu operasyonlara omzunun yeniden aşılanması ve bacağını kaybetmesini önlemek için doku alınması da dahil. Doktorların her iki ameliyatı da aynı anda yapmak istemediklerini, bu nedenle önce Waltman'ın omzundan üç saatlik bir ameliyat yaptıklarını ve daha sonra bacağından dokuz saatlik bir ameliyat daha yapacaklarını da sözlerine ekledi. Yıkıcı saldırıdan aldığı yaraların iyileşmesi için Waltman şimdiden bir düzineden fazla ameliyat geçirdi. Doktorlar iki kolunu da kesmek zorunda kaldı, omuz kemiklerinin de alınması gerekiyordu, bu da protez kol takamayabileceği anlamına geliyor.