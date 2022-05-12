Köpek saldırısında kollarını kaybetti! Hayvanın sahibine verilen ceza tepki topladı
Köpek saldırısında kolları kopan üç çocuk annesi kadın, yedi hafta sonra hastaneden taburcu edildi ancak geçirdiği sayısız ameliyata rağmen hala bacağını kaybedebilir. Köpeklerin sahibine verilen ceza ise ailenin tepkisine sebep oldu.
38 yaşındaki Kaylee Waltman, 21 Mart'ta Güney Carolina'da erkek arkadaşından evine dönerken iki pitbull ve bir Alman kurdu olmak üzere üç köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler o kadar fazla ısırdı ki kafa derisi yırtılıp kafatası ortaya çıktı. Ayrıca göz kapağını da ısıran köpekler kalın bağırsağını da çiğnediler.
Waltman saldırısı sırasında bayıldı. Daha sonra kadın, kaçmaları için havaya ateş açan ve köpeklerden birini tekmeleyen çiftçi Avery Presley tarafından kurtarıldı. Saldırının ardından köpeklere ötenazi uygulandı ve sahipleri 36 yaşındaki Justin Minor birden fazla suçlamayla karşı karşıya kaldı.
SES TELLERİNİ KAYBETTİ, ÜÇ KERE NEREDEYSE ÖLDÜ
Kız kardeşi Amy Wynne, doktorların kafasının önüne 109 dikiş, arkasına da en az 90 dikiş attığını söyledi ve köpeğin ağzından yemek borusuna bakteriler girdiği için boğazına bir trakea tüpü yerleştirildiğini anlattı. Waltman ayrıca ses tellerini de kaybetti ve şimdi sesle oluşturulan bir kutu kullanarak konuşmaya çalışıyor.
Wynne şöyle devam etti: 'Kız kardeşlerimin tansiyonu 86'ya düştü ve saldırıdan sonra organları iflas etmeye başladı. Ambulansta, helikopterde ve ameliyat masasında neredeyse üç kez öldü." Doktorlar ayrıca sol uyluk bölgesinde ve kasık bölgesinin yakınındaki eksik deriyi onarmak için kalçasından ve omzundan doku almaya çalıştı ancak enfeksiyon o kadar şiddetliydi ki ameliyatı tamamlayamadılar.
260 BİN DOLAR TOPLANDI, SAYISIZ AMELİYAT GEÇİRDİ
Wynne, Salı günü Go Fund Me sayfasında destekçilerine yaptığı açıklamada, hastanede geçirdiği zorlu yedi haftanın ardından kardeşinin annesinin evine döndüğünü söyledi. 41 yaşındaki Wynne, Waltman'ın tıbbi harcamaları için internetten başlattığı bağış kampanyasında yaptığı bir güncellemede, "Zor oldu ama onu yeni hayatına alıştırmaya çalışıyoruz" diye yazdı. Aile, Waltman'ın tıbbi masraflarını karşılamak için 260 bin dolardan fazla para topladı.
Ancak Wynne, Waltman'ın hala birkaç ameliyat daha geçirmesi gerektiğini açıkladı. Bu operasyonlara omzunun yeniden aşılanması ve bacağını kaybetmesini önlemek için doku alınması da dahil. Doktorların her iki ameliyatı da aynı anda yapmak istemediklerini, bu nedenle önce Waltman'ın omzundan üç saatlik bir ameliyat yaptıklarını ve daha sonra bacağından dokuz saatlik bir ameliyat daha yapacaklarını da sözlerine ekledi. Yıkıcı saldırıdan aldığı yaraların iyileşmesi için Waltman şimdiden bir düzineden fazla ameliyat geçirdi. Doktorlar iki kolunu da kesmek zorunda kaldı, omuz kemiklerinin de alınması gerekiyordu, bu da protez kol takamayabileceği anlamına geliyor.
'KARDEŞİM GİBİ ONUN DA ACI ÇEKMESİ GEREKİYOR'
Wynne, hayvanların sahibi Minor'un ön duruşmada mahkeme salonunda olduğunu söyledi ve "Duruşmada köpekleri saldırmak için eğittiğini anlattı. Bu köpükler öldürmek için eğitilmişler" ifadelerini kullandı. Minor geçen ay 15 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı ama yine de 5 bin dolar veya üç yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Davası büyük jüriye gönderilecek. Wynne, "Bu durum beni çok öfkelendiriyor. Suçlu bulunup hapse atılması, kız kardeşimin çektiği gibi onun da acı çekmesi gerekiyor. Kardeşimin artık normal bir hayatı olmayacak."
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