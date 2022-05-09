Son dakika: Çorum'da dehşet: Metehan köpeklerden kaçarken düştü! Dalağı parçalandı
Son dakika haberi... Çorum'da başıboş köpeklerden kaçarken dengesini kaybedip, düşen 14 yaşındaki Metehan Üresin ağır yaralandı. Düşmeye bağlı dalağı parçalanan Üresin'in ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atladığı bildirildi.
Olay, 5 Mayıs'ta Buharaevler Mahallesi, 5'inci Cadde'de meydana geldi.
Başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan 8'inci sınıf öğrencisi Metehan Üresin, dengesini kaybedince refüje takılıp sert şekilde zemine düştü.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Üresin'in düşmeye bağlı dalağının parçalandığı belirlendi.
Operasyon geçiren Üresin'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Metehan Üresin'in hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
'ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ'
Başıboş köpekler için önlem alınmasını isteyen baba Arslan Üresin, "Köpeklerden korkup, kaçmak istemiş. Bu sırada sert şekilde düşmüş. Doktorunun anlattığına göre, yere çok sert düştüğü için dalağı parçalanmış. Çocuğum, büyük bir sıkıntı yaşıyor." ifadelerini kullandı.
Üresin, "Oğlumun şu an için hayati tehlikesi bulunmuyor. Bunların olmasını elbette istemezdik, başka canlar yanmasın. Elbette köpeklerinin de yaşam hakları var, bunu biliyoruz; önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
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