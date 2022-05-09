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Haberler Galeri Büyükçekmece’de 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Köpekten kaçarken minibüs çarptı metrelerce havaya fırladı

Büyükçekmece’de 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Köpekten kaçarken minibüs çarptı metrelerce havaya fırladı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi. Sokak köpeğinden kaçan 15 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayan çocuk kazadan sonra gözlerini hastanede açtığını belirterek, "Gözümü açtığımda hastanedeydim ve öldüm sandım. Sonra etrafımdaki insanları gördüm ve ölmediğimi anladım." şeklinde konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:35
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Büyükçekmece’de 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Köpekten kaçarken minibüs çarptı metrelerce havaya fırladı

İstanbul Büyükçekmece'de korkunç bir kaza yaşandı.

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Büyükçekmece’de 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Köpekten kaçarken minibüs çarptı metrelerce havaya fırladı

Olay, geçen hafta Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde gerçekleşti. Arkadaşlarıyla ekmek almaya giden 15 yaşındaki Mehmet Efe Toprak'a sokak köpeği saldırdı.

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Büyükçekmece’de 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Köpekten kaçarken minibüs çarptı metrelerce havaya fırladı

METRELERCE HAVAYA FIRLADI

Hayvanın havlaması ile korkan genç, kendini yola atarken o sırada seyir halindeki bir minibüs Toprak'a çarptı. Kazanın etkisi ile metrelerce havaya uçan yaralı, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Büyükçekmece’de 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Köpekten kaçarken minibüs çarptı metrelerce havaya fırladı

OLAY ANI KAMERADA

Olay sonrasında ayağı alçıya alınan genç, o anlarda çok korktuğunu ifade ederken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Büyükçekmece’de 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Köpekten kaçarken minibüs çarptı metrelerce havaya fırladı

" HAYVANLARDAN KORKTUM VE YOLA ATLADIM"

Kaza sonrasında gözlerini hastanede açtığını söyleyen Mehmet Efe Toprak, "Ben arkadaşlarım ile ekmek almaya gidiyordum. Bir dükkanın önünde duran sokak köpekleri havlamaya başladı. Bende hayvanlardan korktum ve yola atladım.