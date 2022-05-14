Müge Anlı’da aranan Uğur Kahraman’ın katili kayınpederi çıktı! Vahşetin detayları kan dondurdu

ESKİ KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler yapılan çalışmanın ardından eski kayınpeder Hüseyin S.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Hüseyin S. başlarda her şeyi inkar etse de daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti. Poliste ifade veren şüpheli Hüseyin S. kızıyla ayrıldıktan sonra damadı ile torunlarını görebilmek için ilişkisini devam ettirdiği öğrenildi. Damadının sık sık torunlarını göstermemekle tehdit ettiğini söyleyen Hüseyin S., "Beni torunlarımı göstermemekle tehdit edip, getir götür işlerini yapıyordu. Kızımdan geri kalan torunlarımı görmek için onun her türlü eziyetine katlandım." dediği belirtildi.