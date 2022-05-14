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Film sahnesi değil! İzmir'de filmleri aratmaya uyuşturucu operasyonu kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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Film sahnesi değil! İzmir’de filmleri aratmaya uyuşturucu operasyonu kamerada

İzmir'in Buca, Menemen, Ödemiş, Tire ve Selçuk ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapan şebekelere yönelik 5 aylık takibin ardından operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 69 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, İzmir sokakları film sahnelerini aratmayan operasyon görüntülerine sahne oldu.

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