Ekrem İmamoğlu İETT’ye ait otobüsle Karadeniz gezisine çıktı

SAĞ: "OTOBÜSÜN ÜZERİNDE İBB'DE MAAŞLA ÇALIŞAN MURAT ONGUN VAR!"

CHP Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu. Sağ; "Eskiden Chp genel başkanlarına ,CHP genel merkezi üzerinden hizipleşme yapılırdı. İlk defa Bir belediye başkanının parti içinde ikilik yarattığını, hizipçilik yaptığına şahit oluyorum! Ayrıca dikkat otobüsün üzerinde İBB'de maaşla çalışan Murat Ongun var!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İBB Başkanının İETT aracıyla Karadeniz turuna çıkması İstanbullunun kar esaretinde mahsur kaldığı 27 saati akıllara getirdi.

Olay, kardan yollar kapalıyken kendine özel kar küreme aracı bulunduran Ekrem İmamoğlu, İETT otobüsleri yolda kalırken çalışan bir tanesini kendi gezisi için tahsis etti yorumlarına neden oldu.