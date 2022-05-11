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SON DAKİKA: Manisa'da işçi servisi TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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SON DAKİKA: Manisa’da işçi servisi TIR’a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi, demir yüklü tıra çarptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Feci kazada araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

SON DAKİKA: Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Manisa - Turgutlu arasındaki karayolunda meydana geldi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikadan işçileri alan 45 J 6405 plakalı servis, aynı istikamette seyir halindeki 45 LT 505 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, ekiplerin çalışmalarına devam ediliyor.

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