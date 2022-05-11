SON DAKİKA: Manisa’da işçi servisi TIR’a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kazada çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.





Kazada araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, ekiplerin çalışmalarına devam ediliyor.