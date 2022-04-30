Son dakika: Üstü gül altı zehir! Bayramda piyasaya süreceklerdi: Narkotik ekipleri kıskıvrak yakaladı



Aracın kırmızı ışıkta durmasıyla birlikte bir anda aracın etrafını çevreleyen jandarma narkotik ekipleri, şüpheli araç sürücüsü M.K. ve yanında yolcu olarak bulunan Ş.K.'yı daha ne olduğunu anlayamadan aracından indirip kıskıvrak gözaltına aldı.