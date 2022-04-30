Son dakika: Üstü gül altı zehir! Bayramda piyasaya süreceklerdi: Narkotik ekipleri kıskıvrak yakaladı
Son dakika haberine göre İstanbul’dan bayramda piyasaya sürülmek üzere Denizli’ye getirilen yüklü miktarda uyuşturucu, jandarma narkotik ekiplerinin engeline takıldı. Uyuşturucuyu kırmızı gül ile kamufle eden şüpheliler, seyir halindeki araca düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; bayram tatilinde piyasaya sürülmek üzere İstanbul'dan Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon için hazırlıklara başlandı.
1 aydır devam eden teknik takip sonucu İstanbul'dan yola çıkan araç, güzergah boyunca dakika dakika izlendi. Şüpheli araç, Denizli'nin Çardak ilçesine ulaşmasının ardından jandarma narkotik ekipleri, şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı.
Aracın kırmızı ışıkta durmasıyla birlikte bir anda aracın etrafını çevreleyen jandarma narkotik ekipleri, şüpheli araç sürücüsü M.K. ve yanında yolcu olarak bulunan Ş.K.'yı daha ne olduğunu anlayamadan aracından indirip kıskıvrak gözaltına aldı.
Güvenli bir bölgeye çekilen otomobilde uyuşturucu madde arama köpekleri 'Manşet' ve 'Arya' eşliğinde yapılan arama yapan jandarma görevlileri, uyuşturucunun gizlendiği yeri görünce şaşkınlık yaşadı.
UYUŞTURUCUYU GÜL İLE KAMUFLE ETTİ
Hassas burunlu köpeklerin, yolcu koltuğunun altında bulunan el çantasını işaret etmesinin ardında, çantada detaylı araştırma yapıldı. Çantanın içerisinde bulunan ve üzerine 1 adet kırmızı gül iliştirilmiş hediye paketinde, köpeklerin kokuyu hissetmemesi için onlarca poşete sarılmış vaziyette 2 kilo 210 gram metanfetamin maddesi ve 5 bin 200 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edilen 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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