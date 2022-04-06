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Son dakika: İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Son dakika: İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de katıldı.

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