Hatay’da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Akasya Mahallesi'nde durdurulan M.B. ve M.G.'nin içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 974 adet captagon hap ele geçirildi.



Şahıslar gözaltına alınırken, M.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.G ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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