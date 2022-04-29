29 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri "Hudut kartalları" Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi

"Hudut kartalları" Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
ABONE OL
Hudut kartalları Hatay ve Van sınırlarında uyuşturucu ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA