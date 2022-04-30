30 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Türkiye minik Asiye'yi konuşmuştu! Pitbull saldırısı davasında yeni gelişme: Yeniden tutuklandılar

Son dakika: Türkiye minik Asiye'yi konuşmuştu! Pitbull saldırısı davasında yeni gelişme: Yeniden tutuklandılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Türkiye minik Asiye’yi konuşmuştu! Pitbull saldırısı davasında yeni gelişme: Yeniden tutuklandılar

Son dakika haberi... Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin açılan davada dün tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü, yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine tekrar tutuklandı.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin 27. Asliye Ceza Mahkemesinde dün üçüncü duruşma görülmüştü.

Duruşmada tutuklu sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeliha Can ile Mustafa Yiğit'in tahliyesine karar verilmişti.

Sanıkların tahliye edilmesine ilişkin duruşma savcısı ve aile avukatı itiraz etti.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan itirazı bir üst mahkeme sıfatıyla inceledi.

Mahkeme heyeti, yaptığı incelemenin ardından tahliye edilen sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit'in tekrardan tutuklanmasına karar verdi.

Üç sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Mahkeme sanık Zeliha Can yönünden ise itirazın reddine karar verdi.


Asiye’ye pitbull saldırısı davasında yeni gelişme! ASİYE'YE PİTBULL SALDIRISI DAVASINDA YENİ GELİŞME!
Köpek saldırısına uğrayan Berat’tan güzel haber KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN BERAT'TAN GÜZEL HABER
Asiye Ateş davasında flaş karar! ASİYE ATEŞ DAVASINDA FLAŞ KARAR!
Minik Asiye evinde ilk kez görüntülendi MİNİK ASİYE EVİNDE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA