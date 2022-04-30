Son dakika: Eyüpsultan’da korkunç kaza! Karşı şeride geçen minibüs taksiye çarptı: 4 kişi yaralandı

MİNİBÜSTEKİ YOLCU O ANLARI ANLATTI

Kazaya karışan minibüsün yolcusu Ramazan Koyuncu, "Eyüpsultan yönünden gelirken, teker bariyere çarpınca ters döndü. Ters dönünce, karşıdan gelen taksinin üstüne düştü. O sırada minibüste 6 kişi vardı. Kazada 4 kişi yaralandı. Motosikletli de taksiye arkadan çarpmış. Yani üç kazada bir anda oldu." dedi.

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