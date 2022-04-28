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Son dakika: Gaziantep'te küçük Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklara tahliye

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Son dakika: Gaziantep’te küçük Asiye’ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklara tahliye

Son dakika haberi... Gaziantep'te dört yaşındaki Asiye Ateş'in, iki pitbullun saldırısına uğramasına ilişkin davada, tutuklu yargılanan sanıklar tahliye edildi.

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