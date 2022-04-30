Adana'da korkunç olay! 7 yaşındaki küçük Zehra'nın ilaç makinesine kaptırdığı bacağı koptu
YAŞAM Sabah
Adana'nın Çukurova ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Arcan ailesi, 12 Nisan'da büyük bir acıyla sarsıldı. Ailenin biricik kızı, ilkokul 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Fatmatüz Zehra Arcan tam da 23 Nisan Çocuk Bayramı için okulunda hazırlanan folklor gösterisinin provasına gideceği gün hayatının en büyük kâbusunu yaşadı.
Minik kız, ailesinin de çalıştığı tarlada ilaçlama yapan holder makinesine ayakkabı bağcığının sıkışması sonucu sol bacağını makineye kaptırdı. Zehra'nın bacağı koptu.
Sabah'tan Merve Bilkay'ın haberine göre hastaneye kaldırılan Zehra'nın kopan bacağı ameliyatla yerine dikildi. Ancak kritik sürecin sonunda bacak kurtarılamadı.
Baba Mesut Arcan, "Olay nasıl oldu anlayamadık. Yanımızdaydı, bitkilere bakıyordu. Bir anda çığlık atmaya başladı. Kızımın bacağını makinenin altında gördüm. Dehşete kapıldım. 'Baba çok korkuyorum, özür dilerim' diye sayıklamaya başladı. Perişanız diyesim geliyor ama perişanlık kelimesi bile az kalır bu yaşadıklarımızın yanında" dedi.
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