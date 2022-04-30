Adana’da korkunç olay! 7 yaşındaki küçük Zehra’nın ilaç makinesine kaptırdığı bacağı koptu

Baba Mesut Arcan, "Olay nasıl oldu anlayamadık. Yanımızdaydı, bitkilere bakıyordu. Bir anda çığlık atmaya başladı. Kızımın bacağını makinenin altında gördüm. Dehşete kapıldım. 'Baba çok korkuyorum, özür dilerim' diye sayıklamaya başladı. Perişanız diyesim geliyor ama perişanlık kelimesi bile az kalır bu yaşadıklarımızın yanında" dedi.