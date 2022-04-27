27 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da sokak ortasına düşen uçakta can vermişti! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Bursa'da sokak ortasına düşen uçakta can vermişti! Yürek yakan detay ortaya çıktı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 27.04.2022
ABONE OL
Bursa’da sokak ortasına düşen uçakta can vermişti! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Son dakika haberine göre: Bursa'da eğitim uçuğu yaptığı esnada teknik nedenle düşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili kahreden detay. Küçük uçakta, pilot Furkan Otkum ile birlikte can veren Murat Avşar’ın hayali olan pilotluk için 6 saatlik uçuşunun kaldığı ortaya çıktı.

Bursa Osmangazi'de, sokak ortasına düşen ve iki pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Mersin Anamur'da dünyaya gelen Murat Avşar'ın (32) en büyük hayali pilot olmaktı.

Ankara'da Vizyon Havacılık'tan PPL sertifikası (hususi pilot lisansı) alarak pilotluğa hak kazanan Avşar'ın havayolu pilotu olmak ve PIC (Karar veren pilot) sertifikası için 100 saatlik bir eğitim uçuşunu tamamlaması gerekiyordu. 90 saatlik uçuşu tamamlayan genç pilot, geri kalan 10 saatlik uçuş için Bursa'da faaliyetlerini sürdüren YBS havacılık şirketine önceki gün müracaat etti ve uçuşlarını tamamlamak için anlaştı.



ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
Havayolu şirketine ait UPT kuyruk numaralı Tecnam P 2002JF tipi tek motorlu uçakla iki gün önce Yunuseli Havalimanı'ndan havalanan Murat Avşar, 10 saatlik lisans programının 4 saatini tamamlayarak geri döndü. Avşar kazanın olduğu gün de tekrar 4 saatlik bir eğitim için Yunuseli Havaalimanı'ndan Yenişehir Havalimanı'na gitmek üzere gözetmen pilot Furkan Otkum (29) ile havalandı. Uçak, kalkış yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra kırıma uğradı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde düşerek alev alan uçaktaki Furkan Otkum ile Murat Avşar hayatını kaybetti.



Murat Avşar'ın havayolu pilotu olmaya ilk adım sayılan PIC (Karar veren pilot) sertifikası alabilmek için sadece 6 saatlik bir eğitime ihtiyacı kalmıştı. Kazada ölen gözetmen pilot Furkan Otkum ise uzun süredir şirkette eğitim pilotluğu yapıyordu. Nişanlısı Aslı Yüce ile evlilik hazırlığı yapan Furkan Otkum, dün Pendik Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili YBS Havacılık şirketi sahibi Yenal Ahmet T., uçağın uçuş kurallarına uygunluğunu denetleyen firma sahibi Fevzi A. ve teknisyen Mustafa K. gözaltına alındı.






DÜŞME ANI KAMERADA
UÇAK kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın düşme anı, patlama ve yangın anlarının yanı sıra mahalle sakinlerinin panik yaşaması, uçağın çarptığı evin sahibi olan kadının küçük bir çocukla kaçması yer alıyor.

Uçak sürekli olarak arıza yapıyordu "UÇAK SÜREKLİ OLARAK ARIZA YAPIYORDU"
Bursa’daki uçak kazasının ardından flaş açıklama BURSA'DAKİ UÇAK KAZASININ ARDINDAN FLAŞ AÇIKLAMA
İşte Bursa’da eğitim uçağının düşme anı İŞTE BURSA'DA EĞİTİM UÇAĞININ DÜŞME ANI
Bursa’da eğitim uçağı düştü BURSA'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA