Bursa’da sokak ortasına düşen uçakta can vermişti! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Ankara'da Vizyon Havacılık'tan PPL sertifikası (hususi pilot lisansı) alarak pilotluğa hak kazanan Avşar'ın havayolu pilotu olmak ve PIC (Karar veren pilot) sertifikası için 100 saatlik bir eğitim uçuşunu tamamlaması gerekiyordu. 90 saatlik uçuşu tamamlayan genç pilot, geri kalan 10 saatlik uçuş için Bursa'da faaliyetlerini sürdüren YBS havacılık şirketine önceki gün müracaat etti ve uçuşlarını tamamlamak için anlaştı.