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Adana’da terör örgütü DEAŞ’a şafak vakti eş zamanlı baskın operasyonu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Adana’da terör örgütü DEAŞ’a şafak vakti eş zamanlı baskın operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyon sonucunda çok sayıda şahıs evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Konu olan zanlıların evlerine şafak vakti özel harekat polisinin de desteği ile aynı zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel Harekat polisleri, şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Ardından şüpheliyi yere yatırıp kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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