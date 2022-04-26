Bursa'da düşen uçakta büyük skandal! Uçak sürekli olarak arıza yapıyordu iddiası
Bursa'da kalkış yaptıktan kısa süre sonra sokağa düşen uçakta hayatını kaybeden eğitmen pilot Furkan Otkum, feryatlar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sonrası genç pilotun annesi Sevgi Otkum, oğlunun kendisine uçağın sürekli arıza yaptığını söylediğini ifade etti. Otkum " Bir insan 15 saat çalışamaz, yavrumun ayakları nasır tutmuştu." dedi.
SİGORTASIZ OLANLARI İŞTEN ÇIKARTIYORLARDI
Gözyaşları içinde konuşan acılı anne Sevgi Otkum, "Daha 26 yaşında. İhmali olanların Allah belasını versin. Oğlumu sigortasız çalıştığı için uyarmıştım. Bana, 'Bir şey diyeni işten çıkarıyorlar' demişti. Dava açacağım. Başka canlar yanmasın. Başka analar benim gibi parçalanmasın. Ben çok emek verdim. Yavrum damatlığını almıştı, haftaya nişanı vardı" dedi.
Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında yaşamını yitiren 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum için Pendik Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi. İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine pilotun babası Sinan Otkum, annesi Sevgi Otkum, diğer aile üyeleri ve yakınları katıldı. Törende taziyeleri baba Sinan Otkum ile dayı Ahmet Polat kabul etti. Furkan Otkum'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda defnedildi.
"MOTORU DEFALARCA DURMUŞ"
Pilot Furkan Otkum'un ihmaller nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen anne Sevgi Otkum, "Bir insan 15 saat çalışamaz. Yavrumun ayaklarının altı Nasır olmuştu. Sabah 05.00'te başlayıp akşam 22.00'de iş bırakılır mı? Sigortasını bile yapmamışlar. Allah'ım uçağın arızası çok fazlaydı. 'Anne bir yerde motoru durdu, uçağı indirdim' dedi. Bu sefer beceremedi yavrum. Uçak durmadan arıza yapıyordu" şeklinde konuştu.
"DAMATLIĞINI GÖNDERMİŞTİ"
Ramazan Bayramı sonrası kız arkadaşı Aslı Yüce ile nişan yapmaya hazırlandığını söyleyen anne Sevgi Otkum, "Ben 5 sene çalıştım, okuttum yavrumu. Daha 26 yaşında. İhmali olanların Allah belasını versin. Oğlumu sigortasız çalıştığı için uyarmıştım. Bana, 'Bir şey diyeni işten çıkarıyorlar' demişti. Dava açacağım. Başka canlar yanmasın. Başka analar benim gibi parçalanmasın. Ben çok emek verdim. Yavrum damatlığını almıştı, damatlığını gönderdi, haftaya nişanı vardı" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Bursa'da dün Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.
Sokakta parçalanarak alev alan uçaktaki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.
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