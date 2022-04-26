Bursa’da düşen uçakta büyük skandal! Uçak sürekli olarak arıza yapıyordu iddiası

"DAMATLIĞINI GÖNDERMİŞTİ"



Ramazan Bayramı sonrası kız arkadaşı Aslı Yüce ile nişan yapmaya hazırlandığını söyleyen anne Sevgi Otkum, "Ben 5 sene çalıştım, okuttum yavrumu. Daha 26 yaşında. İhmali olanların Allah belasını versin. Oğlumu sigortasız çalıştığı için uyarmıştım. Bana, 'Bir şey diyeni işten çıkarıyorlar' demişti. Dava açacağım. Başka canlar yanmasın. Başka analar benim gibi parçalanmasın. Ben çok emek verdim. Yavrum damatlığını almıştı, damatlığını gönderdi, haftaya nişanı vardı" diye konuştu.