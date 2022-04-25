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Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Son dakika: Bursa’da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü. Evlerin arasına düşen uçak, yanmaya başladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor. A Haber'e konuşan mahalle muhtarı, "Uçaktaki 2 kişi öldü, mahallemizde can kaybı yok. Kaza esnasında 5 otomobil, 2 ev zarar gördü." dedi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." ifadelerini kullandı. Peki kaza nasıl oldu? A Haber canlı yayınına katılan emekli pilot Mustafa Kolko değerlendirdi. Bölgeden son gelişmeleri olay yerine giden A Haber ekiplerinden Hasan Özdemir aktardı.

AHaber CANLI YAYIN

Bursa'nın Yunuseli havalimanına inmeye çalıştığı tahmin edilen tek motorlu bir uçak, Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı mahallesinde evlerin üzerine düştü.

ALEV ALEV YANDI

Büyük bir gürültüyle düşen uçak alev alev yanmaya başladı. Çıkan alevler ve oluşan enkazda vatandaş olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, bölgeye hem havadan hem de karadan çok sayıda yangın söndürme ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Uçağın düşmesiyle birlikte büyük bir korku yaşayan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak güvenli bölgelere kaçtı.

MAHALLE MUHTARI A HABER'E KONUŞTU: UÇAKTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Bursa'da tek motorlu uçağın düştüğü Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy A Haber özel açıklamalarda bulundu.

Muhtar Hüseyin Gümüşsoy yaşanan olayda uçaktaki 2 kişi öldüğünü mahallede can kaybının olmadığını ama evlerin zarar gördüğünü söyledi.

HELİKOPTERLER HAVADA KONTROL SAĞLIYOR

İtfaiye araçları, panik halinde olan kalabalığın arasından yangına ulaşmaya çalışıyor.

Helikopterler havadan kontrol sağlıyor.

KAZA NASIL OLDU?

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. Tek motorlu uçak evlerin arasına düştü. Bölgede bulunan 4 araç da alevlerin arasında kaldı. Peki uçak nasıl düştü? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan emekli pilot Mustafa Kolko değerlendirdi.

Mustafa Kolko, "Tek motorlu uçağın düşmesi için ya motorunda arıza vardır ya da gövdesinde bir arıza vardır. Eğer bunlardan değilse pilotaj hatası olabilir. Tek motorlu araçlarda karakutu var mı kesin bilgi sahibi değiliz. Tahminlere göre eğitim sırasında ya da bir yere giderken olmuştur." dedi.

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