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Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem! Son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2022
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Ege Denizi’nde 4,8 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Son dakika haberine göre: Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 8,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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