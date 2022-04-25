Bursa’da eğitim uçağının düşme anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı! Sokak ortasındaki iki kişi ölümden döndü

BURSA VALİSİ: YARALI YOK

Bursa'da tek motorlu uçağın düşmesiyle ilgili Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıklama yaptı. Vali Canbolat, "2 ev ve araçlar zarar gördü. 2 pilot hayatını kaybetti. Teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz. Bu sivil eğitim uçağı. Sadece pilotlarımız vefat etti. Mahallede yaralanan yok. Sadece 2 ev ve araçlarda hasar oluştu. Başımız sağ olsun" dedi.