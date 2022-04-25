Bursa'da eğitim uçağının düşme anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı! Sokak ortasındaki iki kişi ölümden döndü
Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'taki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşların olay önce ses duymaları ve kaçışmaları, uçağın düşme anı ile çıkan yangınlar yer alıyor.
Bursa'da havalimanı yakınlarında iki kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme ve patlama anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öğle saatlerinde Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi'nde sokağın ortasına düşüp infilak etmişti. Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
İnfilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de mutlak ölümden kurtulduğu görüntülerden anlaşılıyor. Öte yandan olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.
MAHALLE MUHTARI A HABER'E KONUŞTU: UÇAKTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Bursa'da tek motorlu uçağın düştüğü Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy A Haber özel açıklamalarda bulundu
Muhtar Hüseyin Gümüşsoy yaşanan olayda uçaktaki 2 kişi öldüğünü mahallede can kaybının olmadığını ama evlerin zarar gördüğünü söyledi.
BURSA VALİSİ: YARALI YOK
Bursa'da tek motorlu uçağın düşmesiyle ilgili Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıklama yaptı. Vali Canbolat, "2 ev ve araçlar zarar gördü. 2 pilot hayatını kaybetti. Teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz. Bu sivil eğitim uçağı. Sadece pilotlarımız vefat etti. Mahallede yaralanan yok. Sadece 2 ev ve araçlarda hasar oluştu. Başımız sağ olsun" dedi.
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Düşen eğitim uçağında hayatını kaybede pilot ve öğrenci pilotun kimlikleri belli oldu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bağlarbaşı Mahallesine düşen bir uçak. İçinde iki kişinin olduğu tek motorlu bir eğitim uçağı. Furkan Oktum, Murat Avşar… Tabii başka bir vefatın olmaması sevindirici." ifadelerini kullandı.
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