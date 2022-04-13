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Adana'da sendika binasına kumar baskını! 50 kişiye 64 bin 500 TL para cezası

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Adana’da sendika binasına kumar baskını! 50 kişiye 64 bin 500 TL para cezası

Adana'da güvenlik kameralı kumarhaneye çevrilen sendika binasına baskın yapan emniyet güçleri, tombala oynattığı tespit edilen 3 kişiyi yakalaladı. Kumar oynayan 50 kişiye de 94 bin 500 TL para cezası verildi. Kapıyı açmak için uzun süre ekipleri bekleten şüphelilerin, tombala kartlarını ve pullarını gizledikten sonra kendilerini eğitim veriyormuş gibi gösterdikleri tespit edildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki İnc-İş Sendikası tabelasının asılı olduğu binada tombola usulü kumar oynatıldığı ihbarı gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binayı izlemeye başladı. Bu gece yarısı sendika binasında kumar oynatıldığını belirleyen ekipler, baskın için harekete geçti.

EĞİTİM SÜSÜ VERDİLER, YAKALANMAKTAN KAÇAMADILAR

Dış kapısı iki kilit ve iki sürgü ile güçlerdirilmiş, güvenlik kamerasıyla izlenen binanın önüne gelen ekipler, şüphelilerden kapıyı açmalarını istedi. Polisi fark eden şüpheliler, tombala pullarını ve kartlarını yan tarafta atıl durumdaki binaya gizleyip, projeksiyondan eğitim videosu açtı. Bir süre sonra polise kapıyı açan şüpheliler, sendika içi eğitim verdiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya çalıştı. Çevredeki tüm binalar için arama kararı alan polis, tombala pulları ve kartlarını gizlenmiş halde buldu.

SENDİKA ÜYESİ OLMADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Bina içindeki 50 kişinin yapılan kimlik kontrollerinde sendikaya üye olmadıkları belirlendi. Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye toplamda 94 bin 500 lira para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynamaya gelenlerin üst aramasında ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kumar oynattığı öne sürülen sendika yöneticileri A.D., G.Ö. ve E.A., gözaltına alındı. Sendika binası ise belediye tarafından mühürlendi.

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