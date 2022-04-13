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Gizlice kadınların videolarını çekip yayınlıyorlardı! Polis ekipleri harekete geçti: 2 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Gizlice kadınların videolarını çekip yayınlıyorlardı! Polis ekipleri harekete geçti: 2 gözaltı

Kadınların gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. ise Küçükçekmece'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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