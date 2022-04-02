Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet! Pusu kurup yanlış adamı öldürdüler
Son dakika haberine göre İstanbul Eminönü’nde “haraç kesme” husumetinden kaynaklı yaşanan silahlı saldırıda konuyla alakası olmayan bir Suriyeli genç kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Dehşet anları kamerada...
Olay, Eminönü Tahtakale'de dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Tahtakale'de ticaretle uğraşan Mecnun Avuoğlu ile iki eski polis arasında husumet vardı. Daha önce haraç kesme konusundan açılan davaları devam ediyordu. Davayı çekmemekte ısrarcı olan Avuoğlu'nun ailesine ve kendisine birçok kez silahlı saldırı düzenlendi. Son olarak dün çalıştığı iş hanına girmek isteyen Avuoğlu, tanımadığı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermilerden kaçmayı başaran Avuoğlu, hanın içine girdi. O sırada iş hanından çıkan Suriye uyruklu 25 yaşındaki Moaz Aspar isimli bir kişi mermilerin hedefi oldu. Kalbinden vurulan Suriyeli genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli olayın ardından kayıplara karıştı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüphelinin sokak üzerinde beklerken bir anda tabancayla ateş açmaları görülüyor. Şüpheliler kaçarken bir el daha ateş açıyor. Açılan ateş sonucu Suriye uyruklu genç vuruluyor.
"ANNEM, BABAM VE KIZ KARDEŞİME SALDIRDILAR"
Daha önce ailesine de silahlı saldırı yapıldığını söyleyen Mecnun Avuoğlu, "Daha önce bu adamlar Diyarbakır Dicle'de annem, babam ve kız kardeşime saldırdılar. Haneye tecavüz, her şey var. Aynı bu aile yaptı bu olayı. Orada babam komalık oldu. Ölümden döndü. Çok şükür bir şey olmadı. Şu an ayakta ayağında da platin var" dedi.
"GÖNDERDİĞİM MALLARA ONLAR EL KOYUYORDU"
Saldırının temel sebebinin 2016'dan önceye dayandığını söyleyen Avuoğlu, "Ben Çin'de yaşıyorum. Oradan Türkiye'ye mal gönderiyorum. Benim oradan gönderdiğim mallara onlar el koyuyordu. Gümrükten geçiyor mal. Her şeyi ödenmiş. Resmi herşey. Faturası ödenmiş. Bu adamlar el koyuyordu. Rüşvet istiyordu bizden, kaçakçılık şubede çalışan Yüksel Hınıslı vardı. Muzaffer İpek ve Mehmet İpek'le hareket ediyor. O adam mala el koyuyor, ondan sonrada bizden para istiyordu. Biz de o parayı mecbur kabul ediyoruz. Bir şey yapamıyoruz. İşlerimiz aksamasın diye parayı veriyoruz" dedi.
"HERKES ONA HARAÇ VERİR"
Saldırıyı azmettirdiğini iddia ettiği kişilerle davalık olduğunu söyleyen Avuoğlu, "Biz bunlara dava açtık, onlar da bu davaları geri çekmemizi istiyorlar. Baskı kuruyorlar. Onun için biz de davalardan vazgeçmiyoruz. Vazgeçmediğimiz içinde böyle tehditlerle, saldırılarla vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bahsettiğim üç kişi polis değil iki kişi polis, Yüksel Hınıslı ve Muzaffer İpek polis. Mehmet İpek ise burada yönetici. Burada Tahtakale'yi yöneten adam. Çok tehlikeli bir insan bütün esnaflar onu tanır, herkes ona haraç verir" dedi.
"DAVALARI GERİ ÇEKMEK İSTEMİYORUZ"
Husumetlilerinin davayı geri çekmesini istediklerini dile getiren Avuoğlu, "Şu an bizden istedikleri davaları geri çekmemiz. Biz de davaları geçi çekmek istemiyoruz. Hakkımızı sonuna kadar yargıyla arayacağız. Hiçbir zaman şiddete başvurmadık. Hiçbir saldırıda da bulunmadık. Bizim yaptığımız tek şey adaletle hakkımızı almak ama henüz bir neticede alamadık. Bugüne kadar yaptığımız bir şeyden netice alamadık" dedi.
"OLAYDAN ÖNCE EVİME ADAM GÖNDERİYORLAR"
Olaydan önce evine adam gönderdiklerini söyleyen Avuoğlu, "Dünkü olay gerçekleşmeden önce evime adam gönderiyorlar. Köylüler geliyor, barışın barışmazsanız işin sonu daha kötüye gider, şeklinde köylüler aracılığıyla tehdit değil de barışma amacıyla gelmiş. El altından bizi tehdit ediyorlar. En sonunda dünkü gelen adamlardan bir tanesini gördüm ama kamera kayıtlarında iki kişi görünüyor. O olayda ben panik haliyle bir kişiyi görmüştüm. Bana silah sıkmaya çalışanı" dedi.
"KURŞUN KALBİNE İSABET EDİYOR
Yaşanan olayı anlatan Avuoğlu, "Adam silah sıkıyor. Tutukluk yapıyor. Ben kaçıyorum. Amcam vardı yanımda. Amcamı önüme alıp kaçıyorum. Kaçarken ben diğerini görmemiştim diğeri arkadan bana silah sıkıyor. O arada ben pasaja girerken ölen arkadaş da pasajdan çıkıyordu. Tam çıkacakken kurşun kalbine isabet ediyor ve orada can veriyor. Olayla hiçbir alakası yok. O sıkanları da tanımıyorum. Geldikleri zaman bana 'İpekler'in sana selamı' var dediler. Amaç beni öldürmek" dedi.
"SIKIYORLAR SONRA YUKARIYA DOĞRU KAÇIYORLAR"
Gördüklerini anlatan esnaf Orhan Koyuncu, "İki kişi buradan geldi. Ayakta duran bir kişiye sıktılar. Sonra yukarıya doğru koştular. İki el silah sesi duydum. Vurulan kişi hanın içine kaçtı. Arkadaşlar söyledi galiba göğüs bölgesine isabet etmiş, galiba vefat etmiş. Burada bekleyen şahıslar direkt gelip sıkıyorlar sonra yukarıya doğru kaçıyorlar. Vuranları hiç tanımıyoruz. Vurulanlarda galiba esnafmış. Vurulan kişi burada çantacı diye tabir ettiğimiz. Buradan bir şeyler alıp semtlerle satan konuyla alakasız Suriyeli vatandaş" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fitre ne kadar? 2022 fitre miktarı ne kadar, kaç TL oldu? Ramazan'da oruç tutamayanlar kaç para verecek?
- Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Ramazan oruç niyeti nasıl edilir?
- Kaderimin Oyunu ne zaman final yapacak? Kaderimin Oyunu final mi yapıyor?
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2022 kura çekimi ne zaman açıklanır?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu?
- Kocaeli, Kayseri ve Samsun imsakiye: 2022 Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta?
- Gaziantep ve Hatay imsakiye saatleri 2022: Hatay ve Gaziantep'te imsak ve sahur saat kaçta?
- Diyarbakır ve Şanlıurfa imsakiyesi 2022: Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ilk iftar sahur saat kaçta?
- Emekliler için zam + ikramiye müjdesi: Temmuz ayı için kritik veri belli oluyor! Temmuz'da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
- Konya ve Adana İmsakiye 2022: Diyanet ile Konya ve Adana iftar ve sahur vakti saati kaçta?
- ANTALYA SAHUR SAATİ VE İFTAR VAKTİ: 2022 Antalya ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Antalya imsakiyesi...
- İZMİR İMSAKİYESİ 2022: 2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta? Diyanet son dakika yayımladı...