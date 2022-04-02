Fitre miktarı ne kadar? Fitre, miktarı küçük olsa da toplumsal işlevi çok büyük bir sadakadır. Müslüman'ın, toplumuna katkısını ve onunla bütünleşmesini sağlayan önemli ibadetlerden olan fitrenin 2022 miktarı belli oldu. Bayramdan önce yoksulların yeme-içme ve giyim ihtiyaçlarına harcanmak üzere verilen fitre ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, fitre ne kadar? 2022 fitre miktarı ne kadar, kaç TL oldu? Ramazan'da oruç tutamayanlar kaç para verecek? İşte cevaplar...

FİTRE MİKTARI 2022 NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. İsteyen bu miktardan az olmamak şartıyla istediği kadar fıtır sadakası verebilir.