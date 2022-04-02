02 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Son dakika: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Son dakika haberine göre Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA