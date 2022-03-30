Bağcılar'da dehşet! Eşini ve komşusunu öldüren şüpheli intihar etti

Son dakika haberine göre: Bağcılar'da sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, eve gelerek önce eşini öldürdü ardından da intihar etti. Eşi ve komşusunu öldüren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öfkeli kocanın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken sokakta vurduğu komşusu ve eşi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 30.03.2022 06:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 06:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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