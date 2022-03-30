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Bağcılar'da dehşet! Eşini ve komşusunu öldüren şüpheli intihar etti

Son dakika haberine göre: Bağcılar'da sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, eve gelerek önce eşini öldürdü ardından da intihar etti. Eşi ve komşusunu öldüren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öfkeli kocanın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken sokakta vurduğu komşusu ve eşi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 30.03.2022 06:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 06:16
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Bağcılar’da dehşet! Eşini ve komşusunu öldüren şüpheli intihar etti

Olay, saat 23.30 sıralarında Bağcılar İnönü Mahallesi 364. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, nalburda çalıştığı öğrenilen Ramazan Onat sokak ortasında tartıştığı komşusu Ahmet Kadir Çakır'ı silahla vurarak öldürdü.

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Bağcılar’da dehşet! Eşini ve komşusunu öldüren şüpheli intihar etti

Ramazan Onat, komşusu Ahmet Kadir Çakır'a ateş ettikten sonra 34 JL 2794 plakalı otomobiline binerek 500 metre uzaklıktaki evine geldi, kapıyı açan eşi Gülşen Onat'ı, silahla ateş ederek öldürdü.

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Bağcılar’da dehşet! Eşini ve komşusunu öldüren şüpheli intihar etti

Eşini ve komşusunu öldüren öfkeli koca salona geçerek intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Bağcılar’da dehşet! Eşini ve komşusunu öldüren şüpheli intihar etti

Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri de nöbetçi Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cenazeler morga kaldırıldı.

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Bağcılar’da dehşet! Eşini ve komşusunu öldüren şüpheli intihar etti

Ramazan-Gülşen Onat çiftinin bir çocukları olduğu, çocuğun olay sırasında evde uyuduğu öğrenildi. Silah sesleri üzerine adrese giren komşuları, çocuğu muhafaza ederek dışarı çıkardı.