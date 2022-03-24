Son dakika: Konya'da hastanede dehşet! Bir anda silahlar çekildi
Son dakika haberine göre: Konya Kadınhanı'ndaki bir eğlence merkezinde iki grup arasında alacak- verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bir anda silahlar çekildi, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Ağır yaralılar Şakir Öcal, Keramettin Turhan ve Musa Akdoğan ile hafif yaralı 3 kişi Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Nurettin Turhan, babası Keramettin Turhan'ın kaldırıldığı hastaneye giderek dehşet saçtı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki bir eğlence merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Hastaneye yaralı olarak getirilen Şakir Öcal'ın, kavgada vurduğu Keramettin Turhan'ın oğlu Nurettin Turhan tarafından burada öldürüldüğü ortaya çıktı.
Olay, saat 04.30 sıralarında ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi Konya Caddesi üzerinde yaşandı. Bir eğlence merkezinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma eğlence merkezinin dışına da taşınca taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.
Açılan ateş sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yakınları tarafından Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Şakir Öcal, Keramettin Turhan ve Musa Akdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Fazlı Şafak, Şakir Çetin ve K.Y. ise bacak ve kol bölgelerinden vurularak hafif şekilde yaralandı. Yaralı 3 kişi ile birlikte olaya karıştığı belirtilen Nurettin Turhan gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayda kullanılan 2 tabanca ve 1 pompalı tüfekte ele geçirildi.
HASTANEDE ÖLDÜRMÜŞ
Saldırıda hayatını kaybeden Keramettin Turhan'ın oğlu Nurettin Turhan, Kadınhanı Devlet Hastanesine giderek yaralı Şakir Öcal'ı doktorlar müdahale ederken sedye üzerinde kafasına iki el ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı.
Nurettin Turhan daha sonra görevli erkek doktorun kafasına silah dayayarak, 'O artık öldü, sadece babamla ilgileneceksin' diyerek tehdit etti. Görevli doktor bu esnada saldırganın elini tuttu ve silah tekrar ateş aldı.
Şans eseri yaralanan olmazken görevli doktor saldırganın elinden kurtulmayı başardı. Nurettin Turhan doktorun girdiği odanın kapısını kırarak, 'babamla ilgilen senide öldürürüm' dedi. Görevli doktor kafasına silah dayanmasına rağmen Keramettin Turhan'ı hayata döndürmeyi başardı.
Keramettin Turhan ambulansla sevk edildiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Nurettin Turhan'ın da bu sırada gelen polis ekiplerince acil önünde gözaltına alındığı belirtildi. Polis ekipleri de hastanede ve ilçe genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.
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